PSG : Coup de théâtre, Messi veut revenir au Barça !

Un an seulement après son départ du FC Barcelone pour le PSG, Lionel Messi souhaiterait quitter Paris afin de revenir dans son club formateur.

La bombe du jour est lâchée par le média espagnol OK-Diario et nul doute que cela va faire grand bruit. A en croire les informations du journaliste François Rabadan, Lionel Messi a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. L’objectif du sextuple Ballon d’Or argentin est limpide : revenir au FC Barcelone, un club qu’il regrette déjà d’avoir quitté il y a moins d’un an. A la demande de Lionel Messi, le contact a été rétabli entre le n°30 du Paris SG et le président barcelonais Joan Laporta, ce qui a évidemment ravi le dirigeant du club catalan. Des discussions sont en cours pour que Lionel Messi signe au FC Barcelone un nouveau contrat de deux ans avec une baisse colossale de son salaire, alors que son contrat avec le PSG aurait pu lui rapporter 110 millions d’euros s’il le respectait jusqu’au bout.

Messi veut revenir à Barcelone

Pour rappel, Lionel Messi a signé l’été dernier un contrat de deux ans plus une année en option en faveur du Paris Saint-Germain. Mais alors que l’Argentin ne se sent pas totalement à l’aise en France, où il a notamment l’impression d’être la cible privilégiée des médias, un retour au FC Barcelone est apparu comme une évidence pour lui ainsi que pour sa famille. La victoire du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0), après laquelle Lionel Messi a reçu un brutal 3/10 dans les colonnes de L’Equipe, a été un véritable déclic pour l’international argentin, dont le retour à Barcelone s’impose maintenant comme une évidence. Nouvel entraîneur du Barça depuis quelques semaines, son ancien coéquipier Xavi a d’ores et déjà validé sportivement le retour de Lionel Messi. Le coach barcelonais sait précisément comment il veut utiliser l’actuel meneur de jeu du PSG dans son système de jeu et bien que Barcelone souhaite aussi recruter Haaland, la direction sportive du club estime que Messi et le Norvégien sont complémentaires.

Xavi rêve du duo Haaland-Messi

Il y a pourtant quelques heures, dans un entretien officiel accordé à la chaine de télévision du FC Barcelone, le président Joan Laporta affirmait qu’il ne regrettait absolument pas le départ de Lionel Messi. « C'est la décision la plus triste de toutes. Je n'aurais jamais voulu la prendre, mais je ne la regrette pas non plus. Nous devions placer l'institution au-dessus de tout, et c'est ce que nous avons fait, même avant le meilleur joueur. La situation était ce qu'elle était. Nous nous sommes heurtés à la réalité. Il semblait qu'après cela, nous serions au plus mal, mais l'histoire du Barça continue et avec du travail et des décisions réfléchies, nous pourrions retrouver le chemin du succès, ce que nous faisons au mieux » a confié Joan Laporta qui pourrait finalement signer un incroyable coup avec le potentiel retour de Lionel Messi. Un come-back qui ferait le bonheur des Socios, lesquels ont d’ores et déjà validé l’idée de voir La Pulga revenir au Camp Nou.