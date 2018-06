PSG : Coup de théâtre dans le dossier Pastore au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sept ans après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de Palerme, Javier Pastore devrait quitter la capitale française au mercato. Estimé à environ 20ME par les dirigeants franciliens, l’Argentin est dans le viseur de West Ham. Mais le salaire colossal d’El Flaco pose problème au club londonien. Un obstacle qui pourrait profiter… à Naples. A la surprise générale, Carlo Ancelotti serait très chaud à l’idée de recruter Javier Pastore chez le dauphin de la Juventus Turin au mercato.

Effectivement, ESPN affirme que l’ancien entraîneur du PSG est « très intéressé » par le profil de Javier Pastore. Au Napoli, l’Argentin pourrait remplacer Marek Hamsik, dont l’avenir à Naples est très incertain en raison de l’intérêt de plusieurs clubs chinois. Néanmoins, le média américain précise que Carlo Ancelotti n’a pas encore officiellement approché la direction du Paris Saint-Germain. L’entourage du joueur n’a pas non plus été contacté, mais cela serait imminent. Et à l’évidence, cette destination pourrait davantage convenir au joueur, qui retrouverait l’Italie et pour ne rien gâcher, intégrer l'effectif d’un cador du championnat.