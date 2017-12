PSG : Coup de théâtre dans le dossier Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté espagnol on semble ne pas s'être encore remis du départ de Neymar de Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Et chaque semaine, chacun y va de ses déclarations sur la situation de la star brésilienne du PSG. Cette fois, c'est un journaliste du quotidien sportif AS qui a affirmé en direct à la télévision que Neymar regrettait déjà d'avoir signé au Paris SG et qu'il travaillait déjà à un prochain retour de l'autre côté des Pyrénées.

« Neymar regrette d’avoir signé à Paris, même s’il est ravi de l’argent qu’il y touche. C’est un fait : il veut aller au Real Madrid. Et il veut y aller en juin. C’est ce qu’il dit à ses amis, ceux qui sont proches de lui, et notamment son père, qui est son représentant. Il lui a demandé de faire bouger les choses, parce qu’il ne veut pas passer une saison de plus à Paris. Même s’il sait que ce ne sera pas simple, c’est sûr qu’il veut partir en juin », a expliqué Ignacio Miguélez lors de l'émission El chiringuito de Jugones sur la chaîne espagnole Mega TV.