PSG : Blasé à Chelsea, Antonio Conte envisage le PSG !

Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain réalise pour l’instant un sans-faute puisqu’il est également leader de son groupe en Ligue des Champions grâce à quatre succès nets et sans bavure. Néanmoins, Unai Emery est constamment remis en question dans la capitale. Surtout, la direction du club n’acceptera pas un nouvel échec de l’entraîneur espagnol, qui a terminé dauphin de l’AS Monaco la saison dernière et qui a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. D’où des rumeurs constantes concernant son éventuel remplaçant…

Et ces dernières heures, le nom d’Antonio Conte revient en force. Selon les informations d’Arab-News, l’entraîneur de Chelsea ne s’imagine pas continuer à Londres en fin de saison et envisage « sérieusement » le PSG. Le principal quotidien du Moyen-Orient indique même que l’ancien sélectionneur de l’Italie est attentif à la situation contractuelle d’Unai Emery, en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. Des informations à prendre des pincettes… Mais le nom de l’actuel entraîneur de Chelsea a déjà circulé dans la capitale ces dernières semaines, au même titre que celui de Mauricio Pochettino. Et comme on dit, il y a rarement de la fumée sans feu.