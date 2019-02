PSG : Conforté par Al-Khelaïfi, Antero Henrique fait le fier

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi en personne l’a fait savoir récemment, pas question de toucher à l’organigramme du club parisien en ce qui concerne la direction sportive.

Les rumeurs faisant état du possible départ d’Antero Henrique en fin de saison afin de laisser place à Arsène Wenger n’ont donc pas trouvé d’écho pour le moment. Le dirigeant portugais peut dormir sur ses deux oreilles, lui que l’on disait affaibli par l’insatisfaction de Thomas Tuchel, qui ne cesse de se plaindre de l’absence d’un milieu de terrain défensif et du faible turn-over possible dans son effectif. Néanmoins, pas de quoi fragiliser l’ancien dirigeant du FC Porto, dont les méthodes agacent parfois en interne, mais qui affiche clairement sa quiétude devant cette agitation. La preuve avec cette révélation du Parisien, le journal francilien précisant même que Henrique était plutôt fier de certains de ses coups.

« En privé, le Portugais estime avoir réussi dans sa mission, compte tenu notamment des contraintes du fairplay financier. Bernat, l’une des vraies satisfactions de la saison, n’a coûté que 5 ME, par exemple. Tuchel et d’autres au club regrettent en revanche que le dirigeant privilégie exclusivement ses réseaux et ses agents selon des méthodes qui souvent les étonnent. Mais, pour l’instant, la cohabitation est appelée à durer », a souligné Dominique Sévérac, pour qui Antero Henrique n’en fait un peu qu’à sa tête, surtout tant que Nasser Al-Khelaïfi le soutiendra.