PSG : Confiance, com et tactique, la recette de Tuchel dévoilée

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour moins de 40ME cet été au mercato, Thilo Kehrer s’impose doucement comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Que ce soit dans une position de défenseur central ou de latéral, l’Allemand est régulièrement utilisé par Thomas Tuchel, notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Au moment de commenter la méthode de son entraîneur sur l’antenne de TF1, l’ancien de Schalke 04 était donc forcément très élogieux…

« Le coach nous impose son style, il nous met dans les meilleures conditions, et cela nous apporte beaucoup de confiance » a expliqué Thilo Kehrer, avant de poursuivre. « Il est très communicatif avec les joueurs, le staff et tout le monde autour de nous. Il nous fait travailler sur les moindres détails, et je pense que notre progression est due à tout cela. Depuis le début de saison, nous avons beaucoup travaillé sur nos schémas tactiques, l’organisation de l’équipe, nous faisons également beaucoup de séances de travail vidéo. Beaucoup de choses ont changé déjà, et nous allons continuer de progresser » a expliqué le jeune défenseur parisien, qui fait véritablement l’unanimité dans la capitale. Aussi bien auprès des joueurs que des supporters.