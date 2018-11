PSG : Comment Neymar a fait exploser les fake news

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré ses démentis devant les médias ou sur les réseaux sociaux, Neymar est régulièrement annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, notamment pour retourner en Espagne, au choix à Barcelone ou au Real Madrid. Les journaux de l’autre côté des Pyrénées s’en délectent et avancent souvent des crispations dans le vestiaire pour expliquer cette volonté de changer d’air, à peine plus d’un an après son arrivée. Mais grâce à son match plein avec un but au passage face à Liverpool, le Brésilien a mis tout le monde d’accord, comme l’explique RMC.

La radio sportive, qui s’est glissée dans les vestiaires du Paris Saint-Germain après la victoire face aux Reds, revient ainsi sur l’état d’esprit du « Ney » après ce succès capital, et peut-être même fondateur. « Neymar sort du vestiaire dans les derniers. (...) Juste avant il s’était confié à l’un de ses proches en lâchant que ce match c’était aussi une réponse pour ceux qui expliquaient avant le match qu’il n’était pas heureux au PSG. En privé il le répète, il se sent beaucoup mieux à Paris et à envie de gagner avec le PSG. Une réponse forte à deux qui avançaient que ce match était avant tout celui de Neymar, alors que ce dernier était diminué par une blessure à la cuisse », fait ainsi savoir RMC, pour qui l’ancien joueur du FC Barcelone commence à prendre la dimension du projet parisien, et en est sans aucun doute un élément capital après ce match accompli face à Liverpool.