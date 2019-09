PSG : Comment Neymar a calmé Al-Khelaïfi, c'est du grand art

Dans : PSG, Ligue 1.

Vus les messages reçus par les supporters alors qu’il n’était même pas présent dans le stade à l’occasion du premier match de la saison face à Nîmes, Neymar savait très bien qu’il risquait un accueil houleux ce samedi face à Strasbourg.

Cela a été le cas, avec sifflets, insultes et banderoles, même si le Parc des Princes n’en a pas trop rajouté, cessant de conspuer aussi vertement son joueur bien avant son but libérateur. Et s’il ne pouvait bien évidemment pas savoir à l’avance qu’il allait débloquer le match d’un but d’exception à la dernière seconde, le Brésilien n’a jamais douté. Y compris dans la semaine précédent la rencontre, comme le raconte Le Parisien.

Neymar est en effet rentré de ses deux matchs au Brésil et a refusé d’être ménagé le jeudi de son retour à l’entrainement. Mieux, il a stoppé les doutes de sa direction, dont Nasser Al-Khelaïfi, qui se demandait s’il ne valait pas mieux attendre un match et faire débuter son numéro 10 à l’extérieur. L’ancien de Santos a fait savoir qu’il était prêt à jouer, et souhaitait être titulaire pour cette rencontre afin d’affronter le public parisien si besoin était. Une preuve en tout cas que Neymar est désormais concentré sur sa saison parisienne, lui qui n’a pas bronché face aux sifflets, a joué son jeu sans en rajouter, et s’est montré mesuré pour célébrer son but. A défaut d’excuses publiques sur son comportement pendant l’été, le public du PSG aura au moins à sa disposition un joueur déterminé à faire parler le ballon.