PSG : Coman voit déjà Kimpembe et Rabiot sur le toit de l'Europe

Ce mercredi soir, Kingsley Coman va retrouver le Parc des Princes avec le maillot du Bayern Munich sur les épaules à l’occasion de la 2e journée de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous forcément particulier pour celui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain jusqu’en 2014. Outre le fait de retrouver sa ville natale, l’ailier droit de 21 ans va recroiser la route de joueurs avec qui il a été formé comme Adrien Rabiot, Alphonse Aréola ou Presnel Kimpembe. Dans les colonnes de L’Equipe, il revient sur le parcours de ses trois amis, qui font désormais le bonheur du PSG au plus haut niveau.

« Kimpembe ? Au départ, il ne faisait peut-être pas partie des plus forts, des plus précoces. Il n’est pas très physique. Mais sur le terrain et en dehors, il a toujours été sérieux. Le vrai déclic, pour lui, a été son passage chez les pros. Il s’est adapté direct. Ce n’est vraiment pas donné à tout le monde. Adrien (Rabiot) a toujours été précoce. Il est arrivé super vite en pros. Comme Presnel, il a eu une grosse capacité d’adaptation. Chez les jeunes, il avait déjà cette facilité, cette aisance technique. Je ne suis pas du tout surpris par son niveau d’aujourd’hui. Il y a du monde, là, en Europe, mais il y arrivera. Donnez-lui encore un an ou deux » a-t-il confié au sujet du défenseur et du milieu de terrain de l’Equipe de France avant de donner son avis sur Alphonse Aréola, « le plus précoce » de la bande.

« Alphonse Areola était le plus précoce d’entre nous. C’est vraiment bien que le PSG lui fasse confiance, comme en ce moment. Il a su s’accrocher, être patient. Pour moi il a les qualités pour être numéro 1 ». Ce mercredi, Kingsley Coman espère néanmoins que l’ancien gardien de Villarreal ne gardera pas sa cage inviolée. Ce serait alors une bonne nouvelle pour l’équipe de Carlo Ancelotti, pas forcément favorite au Parc.