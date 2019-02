PSG : Chèque en blanc et 7 appels, Paris a craqué pour De Jong au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain pensait bien avoir fait le plus dur pour réussir à convaincre Frenkie De Jong de signer au PSG lors du dernier mercato hivernal. Mais dans une dernière manoeuvre, et en sortant son chéquier, le FC Barcelone a raflé le jeune milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam au nez et à la barbe du Paris SG. Pourtant, selon la presse espagnole, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ont tout tenté afin de faire changer d'avis Frenkie de Jong dans les ultimes heures des négociations avec le Barça. Y compris en étant prêt à mettre le paquet financièrement sur le plan salarial.

« Lorsque De Jong a signé son contrat avec les dirigeants de Barcelone et l'Ajax Amsterdam, le 23 Janvier lors d’une réunion privée, son agent a dit que le PSG avait fait une dernière tentative désespérée en proposant un chèque en blanc au joueur pour son salaire, ce que le jeune milieu de terrain a refusé. Frenkie n'a pas tenu compte du chant des sirènes appréciant l'effort et l' engagement, à la fois sportif et économique, du club catalan. Dans la capitale française, les dirigeants savaient que De Jong leur glissait entre les mains (...) Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi ont fait fumer le téléphone mobile de l’agent de Frenkie De Jong lors de la réunion finale. Alors que Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone passait en revue les contrats et les documents avec Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, et Edwin van der Sar, directeur général du club néerlandais, l’agent a reçu sept appels de Paris. Mais la décision était déjà plus que prise », raconte El Mundo Deportivo au sujet de cette opération. Pour mémoire, le FC Barcelone a tout de même lâché 75ME pour recruter le prometteur milieu de terrain de l'Ajax, une somme qui avait été considérée comme totalement surréaliste côté catalan au début des négociations.