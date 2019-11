PSG : Chapron déclare la guerre à la VAR bidon et aux faux arbitres

Dans : PSG.

L'utilisation de la VAR mardi soir lors de Real Madrid-PSG n'en finit pas de provoquer des débats. Pour Tony Chapron, l'usage fait de cet outil à Santiago Bernabeu relève du scandale et confirme que l'outil tue l'arbitrage.

Arbitre du choc Madrid-PSG, Artur Dias a fait parler de lui dans toute l’Europe, suite à sa décision d’annuler le carton rouge donné à Thibaut Courtois tout comme le penalty accordé au Paris Saint-Germain. Interrogé par Canal+ sur ce fait de match, Tony Chapron n’a pas mâché ses mots contre son ancien confrère, l’arbitre français désormais à la retraite estimant que l’assistance vidéo aux arbitres était devenue un outil utilisé de manière pathétique et qui ridiculise ceux qui officient sur la pelouse, comme c’était le cas d’Artur Dias mardi soir à Bernabeu.

Et Tony Chapron de se lancer dans un long réquisitoire contre ce qu’il a vu lors de Real Madr-PSG. « Ce que je me tue à dire depuis l’invention de cette technologie bidon, c’est qu’on fait arbitrer des matchs à des gens qui ne sont pas compétents. En gros, celui qui a arbitré la vidéo mardi soir n’est pas habilité à arbitrer des matchs de Ligue des champions (…) Il est habilité pour la vidéo, mais pas à arbitrer des matchs de Champion’s League sur le terrain. Donc il n’intègre pas la tolérance qu’on accorde sur ces fautes au milieu de terrain en Champion’s League (…) Désormais, dès lors qu’on envoie l’arbitre regarder les images, 99 fois sur 100 il change sa décision parce qu’on lui dit qu’il doit suivre la vidéo. Il y a un outil, on leur dit de ne pas se poser 100.000 questions. L’arbitre est revenu sur sa décision sous le poids de l’utilisation de la VAR », constate Tony Chapron, qui est clairement opposé à l’utilisation de l’assistance vidé aux arbitres.