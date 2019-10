PSG : Cette trahison de Leonardo, Dagba ne la voit pas venir

Dans : PSG, Mercato.

Considéré comme le petit protégé de Thomas Tuchel, Colin Dagba (21 ans) suit une belle trajectoire au Paris Saint-Germain.

Plus que de simples apparitions, le latéral droit peut logiquement prétendre à une place de titulaire. Il faut dire que ses concurrents Thomas Meunier et Thilo Kehrer n’ont pas totalement la confiance de l’entraîneur. C’est pourquoi le titi parisien se montre ambitieux. Après sa récente prolongation jusqu’en 2024, Dagba rêve d’une carrière entière au sein de son club formateur ! « Si je pouvais prolonger jusqu’en 2080, ce serait bien aussi. Je sens que le club compte sur moi. J’ai envie de m’inscrire dans la durée avec le PSG », confiait-il à nos confrères de Yahoo Sport.

Encore faudrait-il que le PSG ne le pousse pas vers la sortie. Car ces derniers mois, Paris ne s’est pas gêné pour équilibrer ses comptes en vendant ses jeunes talents. Et ce même si certains, à l’image de Moussa Diaby, auraient pu percer au PSG. Et le scénario pourrait se répéter avec Dagba, que Paris United annonce dans le viseur d’Everton. Et que le directeur sportif Leonardo serait prêt à vendre en cas d’offre jugée intéressante. Autant dire qu’il s’agirait d’une très mauvaise surprise pour l’international Espoirs français…