PSG : Cette signature rend le départ de Neymar « impossible » !

Dimanche, alors que personne ne l’avait vu venir, Neymar a signé un contrat avec la banque nationale du Qatar.

En effet, le Brésilien est devenu l’ambassadeur de QNB. Une signature qui a visiblement renforcé les liens entre les dirigeants qataris et le clan Neymar. « Même si aucun chiffre n’a filtré, l’accord entre le Brésilien et la Banque nationale du Qatar (QNB) va sensiblement augmenter les revenus du joueur. QNB détiendra par ailleurs les droits marketings de la star en tant qu’ambassadeur de la marque » explique Le Parisien. Et preuve que cette signature est positive pour le PSG, le départ de Neymar en Espagne serait désormais impossible.

Jamais les derniers à envoyer Neymar au Barça, nos confrères de Marca expliquent que le club catalan peut abandonner la piste du n°10 Parisien, un transfert étant désormais impossible à court terme. « Le PSG est en train de faire une question d’orgueil le maintien de Neymar et Kylian Mbappé dans l’effectif », observe même un journaliste du média espagnol. Voilà qui rassurera les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels sont souvent agacés par les rumeurs poussant systématiquement leur meilleur joueur vers un départ au mercato.