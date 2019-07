PSG : Cette promesse au mercato, Leonardo peut pleurer

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Comme cela avait été le cas lors de son premier passage à Paris, Leonardo a posé ses valises avec des idées bien précises.

Le directeur sportif du PSG a toujours envie de faire le plein en Italie, et rêve notamment de recruter deux joueurs : Gigi Donnarumma du Milan AC, et Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio. Les deux dossiers sont très compliqués à mener à bout, et il faudra des arguments financiers très solides. Cela a été encore une fois confirmé avec les dernières informations dans la presse italienne.

Il Messaggero annonce en effet que le fantasque président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, a fait une promesse à l’international serbe, et compte bien la tenir. Il s’agit d’accepter de le laisser partir à la première offre approchant les… 100 ME. Le journal croit ainsi savoir qu’une proposition à hauteur de 90 ME suffirait à faire venir le milieu de terrain dont le profil plait énormément à Leonardo. Pas de quoi faire sauter au plafond le dirigeant du PSG, qui n’a pour le moment clairement pas ce montant à investir, et doit se dire que cette histoire va avoir du mal à bien se terminer si les discussions se basent sur ce montant. Surtout que Milinkovic-Savic accepte pour le moment la situation sans broncher, car si un transfert le tente, il n’a aucune intention de partir au clash pour l’obtenir.