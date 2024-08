PSG ‍: Cette piste colombienne à 20 ME s'effondre ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Manuel Ugarte est en bonne voie et il sera intéressant de voir si le PSG tentera de remplacer numériquement l’international uruguayen. A ce poste de milieu défensif, le nom de Richard Rios a été évoqué.

Titulaire en début de saison dernière mais rapidement relégué sur le banc par Luis Enrique, Manuel Ugarte a de fortes chances de quitter le Paris Saint-Germain et de rejoindre Manchester United d’ici la fin du mercato. On le sait, le club de la capitale n’est pas à la recherche d’un attaquant malgré la blessure de Gonçalo Ramos, mais on ignore en revanche si Luis Enrique souhaite compenser le départ de Manuel Ugarte avec le recrutement d’un milieu défensif. A ce poste, Joao Neves a débarqué en provenance du Benfica Lisbonne et cela pourrait suffire à l’entraîneur espagnol. Néanmoins, des discussions ont été amorcées au cours des derniers jours avec Palmeiras pour le transfert du milieu défensif colombien Richard Rios.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat brésilien à son poste, l’international colombien a un profil similaire à celui de Manuel Ugarte, avec un peu plus de qualités techniques et en ce sens, Luis Enrique a semble-t-il validé cette piste initiée par Luis Campos. Une offre à hauteur de 20 ME a été transmise par le PSG à Palmeiras et la réponse du club brésilien se faisait encore attendre il y a quelques heures. Mais le couperet est tombé et malheureusement pour le club de la capitale française, Palmeiras a refusé la proposition du Paris Saint-Germain selon les informations du journaliste André Hernan.

Palmeiras refuse les 20 ME du PSG pour Richard Rios

A priori, Palmeiras n’en fait pas une question d’argent puisque le club brésilien veut pouvoir compter sur Richard Rios pour les matchs à venir. Le PSG pourrait néanmoins tenter sa chance de nouveau cet hiver car il se pourrait que cette fois, Palmeiras soit davantage à l’écoute des offres. De son côté, Richard Rios est plutôt ouvert à l’idée de rejoindre l’Europe dans un club ambition tel que le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si après ce refus, Luis Campos se tournera vers d’autres renforts potentiels au milieu de terrain, ou si le recrutement est clos dans ce secteur de jeu.