PSG : Cette équipe de Ligue 1 fait déjà flipper Herrera

Opposé à l’Inter Milan samedi en match amical, le Paris Saint-Germain entre dans la dernière ligne droite de sa préparation.

Les choses sérieuses commenceront dès la semaine prochaine pour les Parisiens, qui disputeront le Trophée des Champions contre le Stade Rennais samedi 3 août. Un match déjà important puisqu’un titre est en jeu. Sans compter qu’il s’agit d’une revanche pour le PSG, battu par le club breton en finale de la Coupe de France la saison dernière. Cela n’a pas échappé au nouveau venu Ander Herrera, bien renseigné sur les Rouge et Noir et leur beau parcours en Europa League.

« Nous allons tout donner, a annoncé le milieu sur le site officiel du PSG. Maintenant, nous devons jouer contre Rennes alors qu’ils nous ont battus en finale l’année dernière donc ce sera un bon test pour nous. En plus, c’est le premier match officiel de la saison donc on l’attend avec impatience. On veut partir de Chine avec ce trophée, mais eux aussi le veulent donc il va falloir les respecter. J’ai de la chance d’avoir vu certains de leurs matchs en Europa League l’année dernière et ils ont de bons joueurs. On va devoir faire de notre mieux. » Rappelons que Paris a remporté les six dernières éditions.