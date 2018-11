PSG : Cette enveloppe qui calme tout le monde avant le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a plus que jamais besoin d’un milieu de terrain pour la suite de la saison.

Les matchs de Ligue des Champions ont mis en lumière ce manque déjà constaté au mois de septembre par Thomas Tuchel. Personne ne parvient à évoluer avec efficacité devant la défense, un poste jugé pourtant crucial et qui n’a pas été renforcé. Cet hiver, le PSG ne pourra pas ne pas recruter à ce poste, malgré une enveloppe limitée étant donnée la pression toujours mise par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et avec ces contraintes, le club francilien a fait les comptes, et selon Le Parisien, la somme pouvant être dépensée au mois de janvier est de 24 ME.

Pas de quoi faire venir un N’Golo Kanté bien évidemment, mais un montant qui doit permettre de trouver un joueur capable de faire le boulot en sentinelle. C’est en tout cas la mission confiée à Antero Henrique, qui se sait particulièrement attendu sur ce début d’année 2019, après l’échec constaté de l’absence de recrutement au milieu de terrain l’été dernier. Et encore, pour pouvoir faire cet effort financier, le PSG serait bien inspiré d’aller chercher la qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions, ce qui n’est pas encore gagné.