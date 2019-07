PSG : Cet attaquant explose, Paris se voit réclamer 40 ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Titulaire avec le Brésil lors de la Copa America, Everton va assurément animer le mercato cet été. Et pour cause, l’attaquant du Grêmio a de grandes chances de rejoindre l’Europe.

Le Milan AC et Manchester United sont d’ores et déjà venus aux renseignements pour accueillir celui qui explose totalement, un peu sur le tard, à l’âge de 23 ans. Une ascension qui n’a pas non plus échappé à Leonardo, lequel courtisait déjà Everton lorsqu’il était directeur sportif du Milan AC. Ainsi, selon Soccer Link, l’homme fort du Paris Saint-Germain a contacté le Grêmio pour connaître les conditions d’un éventuel transfert.

« Le joueur de 23 ans était déjà dans le viseur de Leonardo lorsqu’il officiait au Milan AC. Le directeur sportif parisien a récemment sondé le président de Grêmio pour connaître les conditions éventuelles d’un transfert. Et Romildo Bolzan Junior n’attend pas moins de 40M€ pour laisser filer son ailier brésilien. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés » indique le média, sans préciser si le champion de France en titre a l’intention de satisfaire les demandes de Grêmio avec une offre de ce calibre pour recruter rapidement Everton. Car pour l’heure, le secteur offensif n’est pas la priorité de Paris sur le marché des transferts…