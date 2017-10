PSG : Ce vieux du PSG avoue s’éclater comme jamais

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est une évidence au regard des résultats, du Trophée des Champions à la Ligue 1 en passant par la Ligue des Champions, le PSG réussit un début de saison parfait.

L’exercice est encore long et tout se jouera comme d’habitude au printemps, mais pour l’heure, l’acclimatation des nouveaux se déroule parfaitement. Pour les anciens, c’est même encore mieux à l’image d’un Thiago Motta qui a mis du temps à prolonger, mais reste à 35 ans le taulier du milieu de terrain, et la pierre angulaire de la circulation de balle parisienne. Et même si le PSG évolue désormais plus en rapidité avec ses flèches offensives, l’international italien avoue prendre son pied comme rarement avec ses coéquipiers.

« Pour un vieux, c’est pas mal (rires) ! J’ai de la chance, car je joue dans une équipe qui a la possession du ballon. Je pense que c’est sa principale force. Étant au milieu, je me retrouve au centre de cette équipe et le ballon y passe forcément. Adrien (Rabiot), Marco (Verratti) et moi touchons beaucoup le ballon. C’est normal car notre jeu implique la possession du ballon. Le milieu est donc très important. On prend du plaisir, on joue bien. À la perte du ballon, cette bonne organisation nous permet de bien presser. Après, on peut également évoluer en contres. Neymar et Mbappé ont ces caractéristiques. On peut donc alterner entre possession et contre-attaques. Il faut faire ce qu’il convient le plus en fonction du match », a souligné Thiago Motta sur le site officiel du PSG. Une manière de rappeler que la formation d’Unai Emery a désormais une palette plus fournie, avec un jeu de possession souvent utilisé en Ligue 1, et des attaques rapides qui peuvent faire très mal en Ligue des Champions.