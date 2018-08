PSG : Ce titi parisien a le niveau... pour partir au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Grand espoir du Paris Saint-Germain, Moussa Diaby pourrait bientôt partir en prêt dans un autre club du championnat de France.

Dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes, lors de la première journée de championnat face à Caen (3-0), Moussa Diaby a effectué ses grands débuts chez les professionnels en Ligue 1, en remplaçant Lass Diarra à la 70e minute de jeu. Une première qui devrait logiquement en appeler d'autres... ou pas, pour cette saison du moins. Professionnel depuis novembre dernier, le milieu offensif sort d'une bonne année 2018. Prêté avec succès à Crotone en deuxième partie de saison dernière, il a réalisé un bel Euro U19 avec l'équipe de France cet été avant de se montrer à son avantage lors de la préparation du PSG.

Ce qui prouve donc qu'il n'a plus rien à faire au sein du centre de formation francilien. Sauf qu'en équipe première, l'entrejeu est bouché par de grands joueurs. Autant dire que le jeune de 19 ans va devoir faire ses valises pour quelques mois s'il veut continuer à progresser. Et selon L'Equipe, plusieurs clubs de Ligue 1 souhaitent l'accueillir en prêt pour l'exercice 2018-2019. Une potentielle bonne nouvelle pour tout le monde car Diaby a clairement le talent pour réussir en province, grâce à sa polyvalence et à son explosivité, avant de revenir à Paris, où il est sous contrat jusqu'en 2020, pour tenter de faire son trou.