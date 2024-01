PSG ‍: Ce tennisman ose titiller Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a démarré un nouveau projet sous les ordres de Luis Enrique. Un projet dans lequel se reconnaissent pas mal de fans et observateurs du club de la capitale, même si le niveau de jeu actuel n'est pas incroyable.

A Paris, l'été dernier a été synonyme de changements. Le club de la capitale voulait lancer un nouveau projet en décidant notamment de faire des sacrifices. Luis Enrique a débarqué avec une idée bien précise en tête. Si tout n'est pas encore parfait, le PSG fait plaisir à la plupart de ses supporters. Le 14 février prochain, les champions de France rentreront dans le vif de leur saison avec leur huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Une opposition qui parait très à l'avantage du PSG même si certains se veulent prudents, conscients que le club de la capitale n'a pas beaucoup de marge sur ses adversaires. Ce n'est pas Richard Gasquet qui dira le contraire.

Pas d'emballement avec ce PSG pour Gasquet

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le tennisman français, grand supporter du Paris Saint-Germain, a donné son avis sur ce PSG version Luis Enrique. « On a souvent entendu l’exigence et l’intensité du haut niveau, le dévouement que tu peux avoir pour ton club. Le sport de haut niveau c’est ça. On sent qu’ils essayent cette année de mettre de nouveaux ingrédients, ce n’est pas évident mais il y a de jeunes joueurs, ils sont en construction. Après tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer en février. Le match a l’air favorable mais c’est clair qu’il va falloir augmenter le niveau de jeu », a notamment indiqué Richard Gasquet, qui sait que le projet du PSG sera à long terme et qu'il faudra laisser du temps à Luis Enrique pour tirer le meilleur de son équipe. Une élimination dès les huitièmes face à la Real Sociedad ferait néanmoins tache.