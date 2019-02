PSG : Ce stage au Qatar qui fait toujours rager Jean-Michel Aulas

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Désormais parti du conseil d’administration de la LFP pour rejoindre la FFF, Jean-Michel Aulas a toujours ses punchlines dans les médias pour se faire entendre.

Et c’est peu dire que le président de l’Olympique Lyonnais ne digère toujours pas l’autorisation donnée par la Ligue au PSG d’aller faire son stage commercial au Qatar en plein mois de janvier, alors qu’un match en retard devait être disputé face à Montpellier. Si Didier Quillot se défend régulièrement en expliquant que ce sont les représentants des clubs de Ligue 1 qui ont autorisé ce voyage inhabituel en plein championnat, le directeur général de la Ligue a récemment pris la parole pour dénoncer la facilité avec laquelle les Préfectures remettent les matchs de l’élite en raison des Gilets Jaunes. L’occasion pour Jean-Michel Aulas d’enfoncer le clou sur le PSG et le Qatar.

« Quillot se prend en otage tout seul quand il autorise au conseil d’administration de la LFP Paris d’aller faire un certain nombre de prospections au Qatar. C’est bien de gueuler une fois que c’est trop tard, mais ça ne sert à rien. J’ai connu à l’époque des présidents et des directeurs généraux à la Ligue qui n’attendaient pas que la tempête soit terminé pour s’exprimer. Ce qu’il a dit est parfaitement raisonné mais ce qui aurait été raisonnable, c’est d’intervenir plus tôt », a lancé le dirigeant rhodanien, pour qui le problème avec les dizaines de matchs reportés ou remis ces dernières semaines… est bien évidemment le stage du PSG au Qatar courant janvier.