PSG ‍: Ce remplaçant craque, il vide son casier

Par Alexis Rose

Loin d’être une pièce essentielle de Luis Enrique au Paris Saint-Germain cette saison, Fabián Ruiz envisage clairement de faire ses valises lors du prochain mercato hivernal.

Fabián Ruiz avait un peu retrouvé le sourire après sa belle performance et son but face à Strasbourg en Ligue 1 la semaine dernière (3-0), mais le milieu de terrain espagnol fait de nouveau la tête. Pas titulaire contre le Milan AC en Ligue des Champions mercredi (3-0), le joueur de 27 ans est entré en jeu en fin de match. Relégué derrière Zaïre-Emery, Vitinha, Ugarte voire même Danilo, Fabián Ruiz a clairement envie d’avoir une place plus centrale dans l’équipe du PSG. Mais cela semble compliqué, sachant que le pari de Luis Campos n’était pas désiré par Nasser Al-Khelaïfi à la base et parce que Luis Enrique n’a pas tellement d’estime pour son compatriote depuis une embrouille lors d’un rassemblement de la Roja. Autant dire que l’ancien joueur de Naples n’hésitera pas à quitter le Parc des Princes en janvier prochain si sa situation n’évolue pas d’ici là. Une information confirmée par El Nacional.

Fabián Ruiz en a marre du banc de touche

Fabian Ruiz depuis quelques matchs c’est du très sérieux les amis. 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/7kCeIWiFlQ — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) October 26, 2023

« Fabián ne veut pas stagner et vivre définitivement sur le banc du PSG, et c'est pourquoi il est pratiquement déterminé à faire ses valises au mois de janvier. Le PSG lui a donné la permission de négocier avec ses prétendants, et l'opportunité s'est présentée de rentrer chez lui et d'atterrir en Liga. Plus de cinq ans après avoir quitté le Benito Villamarín pour tenter sa chance en Serie A, Ruiz a une chance de retourner dans son pays natal. Cette fois, pour défendre les couleurs de l'Atlético de Madrid. Simeone n’oublie pas si facilement Fabián, qui était autrefois l’un de ses plus grands désirs. Il a essayé de l'amener à la Civitas Metropolitano, mais cela n'a jamais été possible. Peut-être que l’opportunité va maintenant se présenter », peut-on lire sur le site espagnol, qui précise qu’Al-Khelaïfi est prêt à se débarrasser de Ruiz en l’échange d’un chèque de 20 millions d’euros.