PSG : Ce que Tuchel a dit pour se faire exclure

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent bouillant sur le bord de la touche, Thomas Tuchel ne pensait certainement pas se faire exclure à l’occasion d’un match de Coupe de France face à Villefranche.

Mais l’entraineur parisien a vu rouge ce mercredi soir quand l’un de ses joueurs a encore été victime d'une faute grossière sanctionnée d'un simple carton jaune, ce qui a été visiblement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le technicien allemand, de plus en plus véhément devant les médias au sujet de l’arbitrage français, s’est tout de même étonné d’avoir été ainsi exclu.

« Si l’arbitre veut faire ça, il peut le faire… J’ai seulement dit que ce n’était pas un carton jaune et pas un mot de plus. Pas un mot de plus ! J’ai juste dit ça. Si ça suffit pour une expulsion, OK… Je dois accepter mais c’est dur car je ne dis qu’une seule phrase », a souligné un Thomas Tuchel qui ne masque plus son agacement ces dernières semaines, notamment devant l’absence de protection de ses joueurs par les arbitres en France.