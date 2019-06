PSG : Ce que Neymar ne supporte pas chez les défenseurs

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement muré dans le silence en raison d’une actualité qui ne lui est clairement pas favorable, Neymar se fait discret et se concentre plus sur la guérison de sa blessure et ses ennuis judiciaires que sur sa couverture médiatique. Néanmoins, avant de partir au Brésil pour, en théorie, y disputer la Copa America, le numéro 10 du PSG avait accordé un entretien à So Foot que le magazine spécialisé a publié cette semaine. Et à cette occasion, l’ancien barcelonais s’est confié sur les méthodes utilisés par les défenseurs pour le contrer. Le Brésilien est prêt à les accepter, tant que cela reste dans les lois du jeu.

« Je ne laisse jamais tomber. J’aime démarrer, dribbler, créer des mouvements. Je n’ai pas peur de subir des fautes, ça fait partie du jeu. Comme je le dis souvent, mes coéquipiers, mes coachs et mes fans savent ce qu’ils attendent de moi, je ne peux pas les décevoir. La seule chose que réellement, je ne peux pas comprendre et accepter, c’est le jeu déloyal. Depuis le début de ma carrière, j’ai eu des combats avec des « marqueurs » exceptionnels. Parfois, j’ai gagné ces affrontements, d’autres fois le défenseur a gagné. Mais j’ai une certitude, je ne serais jamais déloyal, je jouerais au football pendant 90 minutes, loyalement », a expliqué Neymar, qui est bien souvent la cible d’attaques musclées, et pas toujours dans les règles.