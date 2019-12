PSG : Ce Parisien lâche un hommage XXL à Zidane, ce n’est pas Mbappé

Dans : PSG.

Il est peut-être le meilleur parisien, ou du moins le plus régulier, de ce début de saison. Keylor Navas a immédiatement réglé le problème du gardien de but au PSG.

Grâce à des performances solides et des parades dont il a le secret, le portier du Costa-Rica démontre qu’on peut très bien avoir peu de travail à Paris, et très bien le faire. Ce que ses prédécesseurs avaient du mal à mettre en oeuvre. Cette transition réalisée impeccable était pourtant d’autant plus difficile que Navas adorait vivre à Madrid, était un cadre du Real et avait tout gagné avec la Maison Blanche. A 32 ans, il avait néanmoins subi la concurrence de Thibaut Courtois, parfois de manière injuste selon les socios. Mais cela ne l’empêche pas de conserver un très bon souvenir de son passage au Real, sans oublier de rendre un vibrant hommage à son ancien entraineur Zinedine Zidane.



« A Paris, je me sens bien, content. Ma famille est bien, c’est le plus important. Ici, tout le monde me traite très bien, alors je suis heureux. Pour moi, le Real Madrid, c’est du passé. J’essaie de garder les bonnes choses. J’ai vécu de très belles expériences avec Zidane. C’est l’entraîneur avec lequel nous avons tout gagné, avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir. Il m’a toujours beaucoup défendu. Mes parents m’ont appris à être reconnaissant. Alors je lui suis reconnaissant de la confiance qu’il a eue en moi à ce moment-là », a livré à l’émission El Chiringuito un Keylor Navas qui a pu constater la semaine dernière qu’il avait toujours une très belle cote auprès du public du Santiago Bernabeu.