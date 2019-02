PSG : Ce n'est pas Neymar, mais Tuchel lui offre des jours de vacances

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France.

Très performant avec le PSG depuis le début de la saison, Marquinhos joue un rôle essentiel dans le dispositif de Thomas Tuchel.

Parfois utilisé au poste de milieu défensif, le Brésilien est assurément l’un des hommes forts de ce PSG 2018-2019. Et c’est précisément pour cela que l’entraîneur allemand a décidé d’accorder trois jours de repos à l’ancien défenseur de l’AS Roma. A moins d’une grosse surprise, Marquinhos sera donc en tribunes pour le match face à Dijon ce mardi soir en Coupe de France.

« C’est absolument nécessaire. Je me dois de protéger Marquinhos. Car s’il est avec nous à l’entraînement, il doit être reposé et en condition de jouer. Or, c’est dangereux de le laisser jouer actuellement. C’est pour cela qu’il a trois jours de repos. J’aimerais qu’il soit là à chaque match, mais ce n’est pas possible. On fait pareil avec tous nos joueurs, comme c’était le cas ce week-end avec Kimpembe, Kehrer ou Di Maria » a expliqué Thomas Tuchel, dont les méthodes dans la capitale française font définitivement l’unanimité, lui qui a déjà donné cette saison à plusieurs reprises des jours de repos en plus à ses stars. Reste à savoir jusqu’où elles mèneront le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions…