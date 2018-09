PSG : Ce milieu belge devait signer, Tuchel s’y est opposé

Dans : PSG, Mercato.

Dominé par Liverpool (3-2) la semaine dernière en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est aperçu de son erreur au mercato estival.

L’effectif de Thomas Tuchel manque clairement d’un milieu défensif, celui qui devait succéder à Thiago Motta. C’était pourtant la mission prioritaire confiée à Antero Henrique, considéré comme responsable depuis l’échec à Anfield. Mais le directeur sportif n’est peut-être pas le seul coupable dans cette affaire. A en croire Le 10 Sport, le club de la capitale a eu l’opportunité de recruter Axel Witsel. Le milieu de 29 ans souhaitait quitter la Chine et le Tianjin Quanjian pour revenir en Europe.

Une occasion en or pour le PSG, d’autant que le Diable Rouge était disponible pour seulement 20 M€. Comme Manchester United et Naples, Paris s’est donc positionné… avant le refus de Tuchel. L’entraîneur parisien aurait en effet demandé à sa direction de se concentrer sur la piste menant au Français N’Golo Kanté. Plutôt étrange lorsque l’on sait que le PSG ne pouvait pas s’offrir le milieu de Chelsea à cause du fair-play financier. En tout cas, le champion de France a laissé filer une sentinelle de haut niveau au Borussia Dortmund.