PSG : Ce Lyonnais l’avoue, Messi a des nuits compliquées

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL a pris le meilleur sur le PSG en Ligue 1 au Parc des Princes. Leo Messi sera passé à côté de son match et pour Nicolas Tagliafico, adversaire d'un soir, il y a une raison à cela.

L'OL a parfaitement préparé sa demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes de mercredi en allant battre le PSG au Parc des Princes ce dimanche soir. Les Gones, pourtant en énormes difficultés en championnat, auront mis les ingrédients nécessaires pour venir à bout de Parisiens peu reluisants. C'est d'ailleurs la huitième défaite du club de la capitale depuis le début de l'année 2023.

Contre les Gones, les hommes de Christophe Galtier n'auront presque rien montré. Et pour ne rien arranger, les attitudes n'étaient pas bonnes. Leo Messi est sous le feu des critiques depuis pas mal de semaines déjà. Sifflé avant le début de la rencontre contre l'OL et peu en vue pendant le match, il peut néanmoins profiter du soutien de ses compatriotes.

Tagliafico vole à la rescousse de Messi

🚨Messi file au vestiaire directement après cette défaite 1/0 contre Lyon ! pic.twitter.com/DEipwt3O0C — La Source Parisienne (@lasource75006) April 2, 2023

Cette rencontre face à Lyon était l'occasion pour Messi de croiser son coéquipier en sélection, Nicolas Tagliafico. Les deux hommes ont eu un échange en plein match sur la pelouse du Parc des Princes. Et l'Argentin, dans des propos accordés à ESPN, en a révélé la teneur : « On a parlé du retour en club qui n’a pas été facile. À un moment, on s’est dit que ce n’était pas facile de dormir avec le « décalage horaire », je dors 5 ou 6 heures et il lui arrive la même chose. Mais ce sont des choses normales quand tu joues avec l’équipe nationale et que tu as des matchs si souvent. (…) C’est normal que les gens veuillent des résultats et qu’ils attrapent un joueur comme Leo ou Mbappé. Ils pensent qu’un seul joueur va les sauver mais le football est un sport d’équipe. Nous sommes des professionnels, nous devons continuer et atteindre les objectifs du club. (…) Mais l’important est qu’il se sente heureux et peut montrer le jeu qu’il a. Pour l’instant, il est très clair qu’il veut donner le meilleur de lui-même pour gagner ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passera », a notamment indiqué l'ancien joueur de l'Ajax, qui comprend les difficultés par lesquelles passe la Pulga. Reste à savoir pourquoi, même fatigué, Christophe Galtier ne fait plus souffler Leo Messi, qui parait de plus en plus éreinté au fil des semaines. Pas du tout une bonne nouvelle pour le PSG dans sa course au titre.