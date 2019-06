PSG : Ce joueur stagne à Paris, il réclame son transfert

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement utilisé par Unai Emery en 2017-2018, Christopher Nkunku ne figurait pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel cette saison.

Utilisé à seulement 22 reprises en Ligue 1, la plupart du temps dans un rôle de joker, le Français souhaite partir, à un an de la fin de son contrat. C’est en tout cas ce que le journal L’Equipe indique ce week-end. Néanmoins, le natif de Lagny-sur-Marne n’acceptera pas n’importe quelle offre. A l’instar d’un Adrien Rabiot, il sera très exigeant quant à sa future destination.

« Christopher Nkunku (21 ans), à un an de sa fin de contrat, est conscient qu’il stagne à Paris, il s’est résolu à partir, mais pas n’importe où, ni sans garanties, ce qui ralentit le processus » explique le quotidien national, qui confirme par ailleurs l’imminence du transfert de Timothy Weah vers Lille pour une somme avoisinant 10 ME. Par ailleurs, un autre « Titi » est sur le départ : Stanley Nsoki. Mais en ce qui concerne le défenseur, un départ est moins imminent car de nombreux clubs sont intéressés (OM, Lille, Newcastle) et les discussions sont toujours en cours.