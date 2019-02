PSG : Ce joueur s’inquiète pour le moral de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour de blessure, Thomas Meunier a montré contre Dijon qu’il avait déjà retrouvé ses jambes.

Le latéral belge a même ponctué sa belle performance par un but. Au PSG, tout le monde s’y met pour tenter de faire oublier Neymar, même si bien évidemment, le Brésilien est encore dans tous les esprits. Interrogé au sujet de cette longue absence et de la manière dont l’ancien barcelonais pouvait la vivre, Thomas Meunier a comme d’habitude jouer franc jeu, avouant que les déplacements de Neymar à Barcelone et dans son pays étaient cruciaux pour l’aider à garder le moral.

« On sait qu’il fait sa rééducation entre Barcelone, Paris et le Brésil. Pour un joueur qui vient de l’étranger, c’est toujours important que le club lui laisse la possibilité de combiner vie de famille et rééducation. Psychologiquement c’est très important. On ne peut pas non plus le sevrer et le mettre en quarantaine surtout pour des périodes d’invalidité assez longues. Il profite, tout simplement. Il envoie quelques messages dans le groupe, mais ça reste très très très correct (rires). La présence de chaque joueur est importante. Que ce soit celle d’Edi, la mienne, ou de n’importe qui. On a besoin de tout le monde. On n’a pas un groupe très étoffé non plus et malgré ça, on tient bien le coup », a livré le Diable Rouge, impatient de retrouver des joueurs comme Neymar et Cavani, à condition qu’ils soient dans leur meilleure forme, physique comme psychologique.