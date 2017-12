PSG : Riolo s'insurge devant la « faute professionnelle » de Di Maria

Dans : PSG, Ligue 1.

La défaite du Paris Saint-Germain à Strasbourg samedi après-midi (2-1) continue à faire beaucoup de bruit. Il faut dire qu’au Stade de la Meinau, plusieurs joueurs de l’effectif d’Unai Emery n’ont pas vraiment été à leur niveau, pour ne pas dire plus. Très attendu et particulièrement observé, Angel Di Maria a déçu la globalité des observateurs. Régulièrement cité comme un joueur susceptible de quitter le PSG au mercato hivernal, l’international argentin a frôlé la faute professionnelle selon Daniel Riolo.

« Le PSG pourra toujours trouver un tas d’explications, j’ai du mal à comprendre qu’on en fasse aussi peu dans un match de haut niveau. Gagner en faisant le minimum, en ne comptant que sur sa supériorité intrinsèque, c’est minimaliste. C’est peu glorieux. Ceux qui ne sont pas titulaires et veulent jouer n’ont pas le droit d’être aussi mauvais. Di Maria frise la faute pro. Il est malheureux, il veut, doit partir. Ok, ok… Mais non ! Il n’a pas le droit d’être aussi mauvais » a lâché le polémiste de RMC, visiblement remonté comme un coucou par la prestation plus que moyenne de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, qui ne s’étonnera pas de ne pas être titularisé par Unai Emery ce mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions…