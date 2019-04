PSG : Ce joueur historique ne partira pas, Nasser Al-Khelaïfi est prévenu

Dans : PSG, Mercato.

Toujours blessé et absent des terrains depuis désormais deux mois et son fameux pénalty contre Bordeaux, Edinson Cavani n’a pas participé au nouvel échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

L’Uruguay voit néanmoins son avenir s’obscurcir à Paris. Moins tranchant, l’ancien napolitain n’entre pas forcément dans le collectif très technique et mis en avant par Neymar, Di Maria et Mbappé. Ce dernier commence sérieusement à prendre ses marques en pointe, ce qui ferait réfléchir les dirigeants parisiens. A 32 ans, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a plus qu’un an de contrat, autant dire que cela pourrait être le moment idéal de le vendre sans tout perdre. Une solution qui pourrait rapporter jusqu’à 40 à 50 ME selon les estimations, pour un véritable chasseur de buts qui intéresse encore du monde en Europe. D’autant plus envisageable que Thomas Tuchel ne considère pas l’Uruguayen comme indispensable pour la saison prochaine, surtout si sa vente permet de financier l’arrivée d’un joueur offensif qui colle mieux à son profil.

Mais en dépit de cette situation qui pousse vers un départ, Le Parisien calme tout le monde ce vendredi. Il sera en effet très difficile pour Nasser Al-Khelaïfi de convaincre Cavani de quitter le club un an avant la fin de son contrat. Tout d’abord car personne ne peut s’aligner sur son salaire, mais aussi parce que le buteur se plait à Paris et compte s’y stabiliser encore au moins un an. Autant dire que le clan de l’ancien napolitain n’étudiera pas un départ, qui a de grandes chances de tomber à l’eau sauf en cas d’offre complètement folle. Pour le moment, avec la présence de l’avant-centre du PSG à l’infirmerie, cela paraît difficilement imaginable.