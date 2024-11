PSG ‍: Ce joueur est un fêtard, Luis Enrique alerté

Dans : PSG.

En pleine trêve internationale, Luis Enrique va pouvoir travailler sur la suite de la saison notamment en Ligue des champions. Dans son vestiaire, un joueur pose problème.

La semaine passée, Marco Verratti était de passage au Parc des Princes où l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain faisait un court passage afin de fêter son anniversaire. Le joueur italien n'a jamais masqué son intérêt pour la vie nocturne, même si cela lui a probablement valu une carrière pas totalement à la hauteur de son talent. Mais visiblement, Marco Verratti a des héritiers spirituels dans le vestiaire du PSG, et particulièrement Nuno Mendes. Agé de 22 ans, le latéral gauche portugais connaît des hauts et de bas sous le maillot du club de la capitale, et à en croire deux journalistes qui suivent de près l'actualité du Paris Saint-Germain, cela n'est sûrement pas le fruit du hasard.

Nuno Mendes est un Marco Verratti en puissance

Dans l'émission 100% PSG, la tribune, sur France Bleu Paris, Romain Beddouk, journaliste du Club des 5 et de France Bleu, a évoqué le cas Nuno Mendes. « Je n’arrive pas à me satisfaire de ce que je vois de Nuno Mendes cette année, je trouve qu’il a perdu en activité (…) Face à l’Atlético de Madrid, il n’y a pas que sur le premier but qu’il est fautif, sur le deuxième, au marquage il est à 5 mètres de Griezmann et il lui laisse le temps de contrôler. Durant la première période, on se demande ce qu’il fait par moment, il est à l’envers sur tout ce qu’il fait (…) Après, je ne veux pas juger la vie privée des gens, chacun fait ce qu’il veut, mais quand je vois comment Luis Enrique s’est occupé du cas Mukiele l’année dernière, lequel était très actif hors du terrain et n’était pas sérieux, et je me dis que c’est peut-être pour cela que Luis Enrique bride Nuno Mendes. Ce garçon a 22 ans, il vit à Paris, et il aime bien avoir 22 ans à Paris. Je ne juge pas, c’est son choix, mais on a des échos. J’ai des amis qui sortent et qui partagent parfois des soirées avec Nuno Mendes », a d'abord lancé le journaliste avant d'être rejoint par un de ses confrères.

Luis Enrique n'est pas le Guy Roux du PSG

Sur le même sujet, Abdellah Boulma a, lui aussi, reconnu qu'il avait les mêmes informations sur le défenseur du PSG et que cela se voyait sportivement. « Luis Enrique ce n’est pas Guy Roux, mais effectivement ils sont au courant de la vie privée de certains joueurs et notamment celle de Nuno Mendes. Cela n’est pas en adéquation avec celle d’un joueur de très haut niveau et cela se ressent et ça se voit sur ses prestations avec le PSG, il faut qu’il se remette la tête à l’endroit », a prévenu le journaliste au micro de France Bleu. Nuno Mendes, qui a encore un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain sait à quoi s'en tenir s'il veut prolonger son engagement.