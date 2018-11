PSG : Ce joueur a évité « la facilité » en quittant Paris au mercato, il s'explique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Formé au Paris Saint-Germain, Claudio Gomes a fait toutes ses classes au sein du club de la capitale.

Mais l’été dernier, l’international U19 français a pris la décision de tenter sa chance à Manchester City, où il totalise une seule apparition en match officiel cette saison. Interrogé par Onze-Mondial, le milieu de terrain de 18 ans est revenu sur les raisons de son départ du PSG, qui souhaitait pourtant le conserver. Selon lui, c’est la difficulté que représentait le challenge de Manchester City qui l’a motivé à partir, alors que le PSG lui proposait un défi moins difficile à ses yeux.

« Avec Manchester City, cela a été en continu. Le club me voulait déjà en U12/U13. Jusqu’à ma dernière année de formation, ils ont toujours été là et m’ont suivi. (...) J’ai pesé le pour et le contre. Rester au PSG aurait été la facilité parce que j’étais à côté de la maison et parce que j’étais un enfant du club. Et de l’autre côté, je voulais tenter autre chose dans un grand club aussi, avec de grands joueurs et un grand coach. J’étais attiré en fait. Je ne sais pas comment te l’expliquer, mais j’étais tenté par ce projet » a expliqué Claudio Gomes. Un message qui ne devrait pas vraiment ravir les supporters parisiens, qui ont vu d’autres jeunes joueurs du centre de formation faire leurs valises comme Dan-Axel Zagadou, par exemple.