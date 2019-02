PSG : Ce groupe de fans très spécial qui influence les choix du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Chaque club de football a ses groupes de supporters. C’est l’essence même du sport de haut niveau et de la vie d’un club. Mais au Paris Saint-Germain, il y a un groupe de fan très spécial, vraiment pas comme les autres. Et c’est Le Parisien qui raconte en ce début de semaine la vie et le fonctionnement de ce groupe appelé « les 300 ». Un groupe constitué de 300 hommes et pas un de plus… et qui peut être amené à influencer les choix du club.

« Les 300 ne sont pas très portés sur la médiatisation. Nés sous la forme d’un groupe Facebook initié par quelques amis en 2010, ils se sont structurés et réglementés. Aujourd’hui, les contours sont tracés : 300 fans, accueillis par cooptation (…) Le panel permet à ses membres de bénéficier de quelques tuyaux. Pêle-mêle, les initiés ont ainsi appris en primeur le 3-5-2 de Laurent Blanc à Manchester City en avril 2016 ou la virée en Vespa lors de la présentation de Gigi Buffon en juillet dernier. Le réseau permet aussi de démentir en quelques minutes des rumeurs farfelues comme une arrivée de Jordan Amavi cet hiver, donnée pour acquise par un des membres (…) Dans l’autre sens, l’opinion de ces experts est scrutée par le PSG. « J’ai déjà parlé avec des représentants des 300 à plusieurs reprises, confirme Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication du PSG. C’est un groupe très diversifié. Ils ont un vrai amour pour le club, c’est très intéressant d’avoir leur avis sur divers sujets, de voir entre autres si ses membres sont contents de l’évolution du club. Ils nous amènent de bonnes idées. Les 300 ne sont pas du style à appeler pour demander des comptes. En revanche, ils peuvent se mobiliser pour le club à tout moment. Il peut nous arriver de les appeler et d’avoir des échanges sur des situations difficiles, par exemple sur le sujet de la discrimination ». Les membres ne cherchent pas à se rassembler au Parc des Princes, mais des abonnés sont présents dans toutes les tribunes » peut-on lire dans les colonnes du quotidien francilien. Une drôle d’histoire, propre au Paris Saint-Germain. Qui ne devrait pas manquer de faire réagir…