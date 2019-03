PSG : Ce futur entraineur de Paris cartonne déjà les dirigeants

Dans : PSG, Ligue 1.

Thiago Motta n’a pas beaucoup changé en raccrochant les crampons, il a toujours le tacle facile.

L'ancien milieu de terrain possède toujours une exigence folle, beaucoup de choses à dire et de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Il ne cache d’ailleurs pas qu’il candidate déjà à la succession de Thomas Tuchel dans les années à venir. Et s’il venait à être choisi, les dirigeants parisiens sauraient aussi à quoi s’attendre, lui qui porte un regard sans concession sur l’actualité de son club. L’entraineur des U19 du PSG n’a ainsi pas hésité à fustiger l’immobilisme des recruteurs parisiens, qui n’ont pas su faire venir un véritable milieu de terrain défensif lorsqu’il a pris sa retraite sportive.

« C’est quelque chose qu’il fallait penser et organiser avant. Le club savait que j’allais prendre ma retraite, il doit s’organiser, que ce soit pour moi ou pour un autre joueur. Mais ça, ça vient de l’organisation et de se projeter déjà dans l'avenir du club », a expliqué Thiago Motta sur RMC, avant de rappeler qu’il faisait partie des nombreux entraineurs à vouloir diriger un jour le PSG, et qu’il « travaillait tous les jours pour ça » en se formant auprès de ses jeunes joueurs.