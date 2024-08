PSG ‍: Ce flop viré chez un ami, Al-Khelaïfi a tout manigancé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'attend à vivre une fin de mercato estival tonitruante. Que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, les champions de France ne manquent pas de travail.

A Paris, c'est un peu le calme avant la tempête. Luis Enrique attend encore pas mal de renforts pour son effectif. L'Espagnol veut notamment un nouveau joueur offensif. Tout pourrait se décanter une fois certaines ventes réalisées. Les joueurs sur le départ ne manquent pas. Alors qu'il vient pourtant de débarquer au PSG, Gabriel Moscardo ne va pas s'y éterniser. Jugé trop tendre par Luis Enrique et son staff, le milieu de terrain brésilien va être prêté du côté du Stade de Reims. Un prêt sans option d'achat avec une clause de retour dès cet hiver incluse dans son contrat. L'idée est de le faire jouer dans un club de haut niveau avec une pression moindre qu'au PSG pour ses grands débuts en Europe.

Moscardo au Stade de Reims, NAK à la manoeuvre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ce départ de Gabriel Moscardo à Reims, lui qui voulait évoluer à Paris dès cette saison, est d'ailleurs dû à Nasser Al-Khelaïfi, comme l'indique Sports Zone ces dernières heures sur X : « Pour l’anecdote, c’est Nasser El-Khelaïfi qui est derrière le prêt de Gabriel Moscardo à Reims. Luis Enrique voulait l’envoyer en prêt pour qu’il joue régulièrement. Nasser El-Khelaïfi savait que Reims cherchait un milieu et a appelé Jean-Pierre Caillot pour lui proposer le joueur ». Sous les ordres de Luka Elsner, Moscardo pourrait gagner en confiance. C'est tout ce que souhaite le Paris Saint-Germain, qui avait tout de même investi plus de 20 millions d'euros sur son profil l'hiver dernier. Un transfert qui pose logiquement question, alors que les fans et observateurs du club de la capitale française auraient voulu pouvoir compter sur des recrues déjà prêtes pour le plus haut niveau.