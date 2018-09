PSG : Ce fiasco que Daniel Riolo ne pardonnerait pas à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Avec Liverpool et Naples dans sa poule, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur en Ligue des Champions.

Cela change des années précédentes où le club de la capitale se baladait face à des adversaires largement inférieurs. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo refuse néanmoins d’entendre que le PSG pourrait se faire éliminer dès la phase de groupes. Selon le chroniqueur de l’After Foot, ce fiasco serait impardonnable pour un club qui, selon lui, a largement les moyens de terminer devant Naples.

« Tu es le PSG et avec les moyens que tu as, si tu ne sors pas de cette poule, c’est un échec ! Je ne dis pas qu’il faut mettre un coup de pied aux fesses de Tuchel, à ne pas lui faire confiance ou ne pas poursuivre une année de plus car cela peut prendre différemment lorsqu’il aura les joueurs qu’il veut. Je le répétais les années précédentes, le parcours en Ligue des Champions est à relativiser selon sur qui tu tombes. Tu peux arriver en demi-finale sans avoir rencontré personne ou bien te faire taper en 1/8e de finale si tu tombes sur le Real Madrid ou le FC Barcelone. Ce n’est pas la honte de se faire sortir en 1/8e de finale face au Real Madrid, sauf que l’attitude lors du match retour a été lamentable ! Donc échec ! Cette année si tu ne finis pas devant Naples, ce sera un échec pour le club et pour Thomas Tuchel » a confié Daniel Riolo, qui refuse donc d’envisager une élimination du PSG à ce stade de la compétition. Aux hommes de Thomas Tuchel de faire le travail malgré la difficulté de la tâche cette saison…