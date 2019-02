PSG : Ce dossier à 25 ME peut partir dans tous les sens

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain avait fait un énorme forcing pour tenter de faire venir Idrissa Gueye en provenance d’Everton.

Mais malgré l’insistance, les offres de dernière minute et la volonté du joueur de changer d’air, le club de Liverpool n’avait pas bougé d’un iota, refusant tout accord. De quoi provoquer certaines dissensions au sein du club de la capitale, qui n’a pas réussi à trouver son numéro 6. Autant dire que le PSG n’a pas forcément la mémoire courte, surtout pour un transfert qui pourrait avoir lieu dans l’autre sens. Selon le Daily Post, Everton compte revenir à l’attaque cet été sur un joueur qui avait déjà été courtisé en janvier dernier. Il s’agit de Thomas Meunier, dont le temps de jeu, entre concurrence et pépin physique, est en chute libre cette saison.

La confiance aveugle que semble avoir Thomas Tuchel en Daniel Alves peut forcément peser au moment crucial pour l’international belge, puisque ce dernier n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin. Une situation qui éveille donc l’appétit d’Everton, qui cherche à renforcer ce secteur de jeu et a flashé sur le Diable Rouge. Toutefois, la première réponse parisienne est tombée, la tendance n’est pas à une vente de l’ancien de Bruges, qui représente toujours un sérieux atout à ce poste pour les dirigeants parisiens. Seule une offre copieuse, un montant de 25 ME est évoqué, pour un joueur qui pourrait donc partir gratuitement à l’été 2020, serait capable de faire réfléchir les dirigeants parisiens. Pour le moment, ces derniers n’ont en tout cas ouvert aucune discussion pour une prolongation de contrat de leur arrière droit, ce qui laisse toutes les options ouvertes.