PSG : Ce départ au mercato qui chagrine Buffon

Dans : PSG, Mercato.

La situation n’aurait pas pu continuer de la sorte, il y avait un gardien de trop au PSG cette saison.

Même si certains grands clubs européens ont réussi à effectuer des saisons avec trois gardiens internationaux, Kevin Trapp a finalement craqué en se faisant prêter à Francfort à la fin du mois d’août. L’arrivée du légendaire Gianluigi Buffon, et le statut de champion du monde de l’enfant du club Alphonse Areola ont eu raison de la volonté de l’Allemand de rester à Paris. Un départ inévitable, mais qui ne laisse pas insensible Buffon, conscient que la concurrence entre gardiens est toujours difficile à vivre.

« Je voudrais dédier une pensée à Trapp. Kevin est retourné en Allemagne, à l’Eintracht Francfort. C’est dommage de perdre un coéquipier et un copain d’entraînement, mais je suis content pour lui. Pendant les dernières semaines, on avait établi un lien solide et il m’avait aussi beaucoup aidé à m’intégrer dans le groupe. Je le remercie pour les mots très gentils qu’il a dits sur moi et je lui souhaite le meilleur pour sa carrière », a livré le portier italien, qui a effectué la préparation avec l’Allemand, pendant qu’Areola était encore en vacances. Le duo n’aura pas duré longtemps, mais Buffon a tenu à faire parler sa classe en ayant une pensée pour son éphémère coéquipier.