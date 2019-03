PSG : Ce deal se précise au mercato, Paris va pleurer

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain prenait une décision plutôt surprenante sur le marché des transferts en se séparant de Giovani Lo Celso.

Pourtant décimé au milieu de terrain, Thomas Tuchel validait en effet le départ de l’Argentin, lequel fait le bonheur du Bétis Séville. Ainsi, les dirigeants espagnols vont lever l’option d’achat de Giovani Lo Celso, estimée à environ 22 ME. Une bonne affaire en apparence pour le PSG, qui n’en est finalement pas une. Car après sa belle saison, le Real Madrid et Manchester City s’intéressent de près au joueur.

Et selon les informations du journal Marca, il est possible que Giovani Lo Celso soit transféré cet été pour une somme comprise entre 50 et 60 ME. Autrement dit, le Bétis Séville va réaliser une énorme plus-value avec Giovani Lo Celso, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, sans doute un peu trop pressé de se séparer du joueur l’été prochain. Une erreur qui devrait laisser d’énormes regrets du côté de Nasser Al-Khelaïfi, surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et qui devra vendre cet été pour plusieurs dizaines de millions d’euros.