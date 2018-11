PSG : Ce club qui insiste lourdement avec Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, RCSA.

Tout le monde ne peut pas trouver sa place dans l’effectif du Paris Saint-Germain, surtout en attaque.

Le début de saison avait laissé de l’espoir à certains éléments, mais le retour des Mondialistes a rapidement calmé tout le monde. C’est le cas de Timothy Weah, plus souvent à l’œuvre en Nationale 2 qu’avec les pros ces dernières semaines. Si l’attaquant américain assure profiter de chaque occasion pour engranger de l’expérience au plus haut niveau, il faut remonter au 18 août dernier pour le voir jouer en Ligue 1. Une situation qui peut amener le fils de George Weah à se poser des questions sur son avenir, et notamment l’idée de se faire prêter chez un autre club de Ligue 1 pour fréquenter de manière un peu plus assidu le haut niveau.

Déjà venu aux renseignements l’été dernier, le RC Strasbourg repart à l’attaque affirme France Football, pour qui le club alsacien fait le forcing pour tenter de récupérer Timothy Weah pour la deuxième partie de saison. Avec 20 buts en 14 matchs, Strasbourg fonctionne plutôt bien devant, mais les dirigeants du Racing estiment que la venue d’un joueur aussi prometteur pourrait les aider à aller chercher le maintien encore plus rapidement. Et même plus vite que prévu, puisque Strasbourg ambitionne, devant le faible temps de jeu de l’Américain, de le faire signer comme joker avant l’ouverture du marché des transferts en janvier. Compliqué quand même.