PSG : Ce changement de plan radical du Real pour Mbappé

Nouvel entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane revient à la Maison Blanche en position de force.

Son absence de quelques mois a laissé un club totalement désemparé pleurer son départ et celui de Cristiano Ronaldo, pour échouer dans ses objectifs de remporter la Liga et conserver la Ligue des Champions. Pour remédier à cela, un grand chambardement est prévu pour cet été. L’entraineur français aura droit à une enveloppe rarement vue pour renforcer son équipe sur le marché des transferts, et cela peut forcément provoquer les rumeurs les plus folles.

L’idée de faire un forcing pour aller chercher Kylian Mbappé a un temps été évoquée. Mais selon AS, elle ne serait plus d’actualité au Real Madrid, qui a bien compris, qu’entre le message du joueur sur son avenir, la volonté du PSG de le garder et l’absence de clause libératoire, ce transfert était totalement impossible. Le champion du monde est impossible à bouger de Paris. C’est pourquoi le club madrilène a décidé de ne plus perdre de temps avec ce dossier, y renonçant totalement pour se concentrer sur les venues d’Eden Hazard et de Paul Pogba. Pas de quoi déranger le PSG, qui suivra certainement ces deux dossiers dans lesquels il n’est pas impliqué de très loin.