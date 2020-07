PSG : Ce Brésilien fait rêver le Barça, ce n’est pas Neymar

Dans : PSG.

Le FC Barcelone continue de chercher des poux au PSG, avec un autre joueur ciblé sur le marché des transferts.

Souvent considéré comme hors d’atteinte sur le plan financier en dépit de la volonté du vestiaire barcelonais de le faire revenir, Neymar aura bien du mal à signer au FC Barcelone malgré le forcing de Xavi, considéré comme le futur coach du club blaugrana. Cela n’empêche visiblement pas les dirigeants espagnols de continuer à lorgner sur le PSG. Selon Don Balon, c’est désormais Marquinhos qui intéresse le FC Barcelone, afin de renforcer une charnière centrale Lenglet-Piqué qui souffre par exemple depuis la reprise. Le manque de concurrence est parfois souligné au Barça et le Brésilien du PSG serait donc la solution idéale. Problème de taille, encore une fois le Paris Saint-Germain n’est pas vendeur, surtout pour un joueur destiné à porter le brassard après le départ de Thiago Silva.

L’ancien de la Roma ne cesse de montrer son attachement au club parisien, et même une offre ne semble pas devoir le perturber. Le FC Barcelone va tout de même tenter sa chance selon le média espagnol, qui évoque une offre à hauteur de 60 ME. Une belle rentrée d’argent possible pour le PSG. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi voit très bien qu’à l’heure actuelle, les tarifs pour les défenseurs centraux explosent, et les 80 ME demandés par exemple par Naples pour Kalidou Koulibalay le prouvent. Résultat, comme pour Neymar, le FC Barcelone risque bien de recevoir un stop de la part du Paris SG pour la piste Marquinhos. Les supporters, qui ont fait du Brésilien l’un de leurs chouchous, ne s’en plaindront pas.