PSG : Cavani vendu cet hiver, la vraie bonne idée du mercato ?

Dans : PSG.

Remplaçant face au Real Madrid en Ligue des Champions, Edinson Cavani n’est même pas entré en jeu à Santiago Bernabeu. Assurément, la situation du meilleur buteur de l’histoire du PSG se complique…

Blessé en début de saison, l’international uruguayen a perdu sa place de titulaire au profit de Mauro Icardi. Et si l’Argentin venait à se blesser, il y a fort à parier que c’est Kylian Mbappé qui serait choisi par Thomas Tuchel pour occuper la pointe de l’attaque, laissant ainsi la place libre à Neymar et à Angel Di Maria sur les côtés. Tandis que son contrat expire en juin prochain, Edinson Cavani se posera forcément des questions dès le mercato hivernal. Et pour Dominique Sévérac, la bonne idée pour le joueur et pour le Paris Saint-Germain serait peut-être de mettre un terme à l’aventure commune dès Noël…

« Thomas Tuchel a enterré une attaque à quatre, même en Ligue 1. Il l’a essayée 30 minutes à Madrid et même si son équipe a remonté deux buts, cette disposition est trop dangereuse, selon lui. C’est lui le coach, il connaît mieux que nous les ressorts intimes de son équipe. Nous, les amoureux naïfs du jeu, ne pouvons que regretter ce choix, qui verra Di Maria, Icardi et Cavani se disputer la dernière place disponible devant, puisque Neymar et Mbappé en trustent automatiquement deux. Trois hommes pour un fauteuil, c’est à la fois un luxe et un danger pour Tuchel. Un luxe parce qu’entre les méformes, les blessures et les suspensions, il devrait toujours parvenir à composer une attaque compétitive. Mais le poison est là. Un élément de ce cinq majeur jouera de facto moins. Sans doute Edinson Cavani, selon les premiers mois de la hiérarchie en place. Même s’il n’est pas un joueur à problèmes, c’est un problème. En fin de contrat en juin prochain, la bonne idée consiste peut-être à le vendre dès cet hiver, même si le principal intéressé a toujours crié sa volonté d’aller au bout de son contrat » a commenté le journaliste du Parisien, pour qui il n’y a plus aucun doute que l’aventure entre le PSG et Cavani va prendre fin incessamment sous peu.