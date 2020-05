PSG : Cavani, une sidérante prolongation à Paris ?

Dans : PSG.

Tandis que Mauro Icardi va s'engager avec le PSG d'ici dimanche soir, Edinson Cavani s'apprête à prolonger son contrat avec Paris. Mais pas pour très longtemps.

C’est désormais chose faite, ou presque, Mauro Icardi va quitter l’Inter et signer jusqu’en 2024 au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ayant décidé de lever l’option d’achat de l’attaquant argentin pour 50ME plus 8ME de bonus. Mauro Icardi va donc continuer sa route sous le maillot du PSG, ce qui met un terme aux espoirs des supporters du club de la capitale de voir Edinson Cavani, le chouchou du Parc des Princes, rester une saison de plus. Pourtant, l’aventure parisienne d’El Matador ne s’arrêtera pas le 30 juin prochain, date initiale de la fin de son contrat avec le Paris SG, comme la logique le voudrait. Car du côté des dirigeants parisiens, on ne veut pas se séparer d’Edinson Cavani avant que la totalité des matchs de la saison 2019-2020 soit terminée, sachant qu’il reste encore à jouer les deux finales des coupes nationales face à l’ASSE et l’OL, mais également la fin de la Ligue des champions.

C’est donc pour permettre à Thomas Tuchel de disposer de la totalité de son effectif que Nasser Al-Khelaifi a proposé une drôle d’offre à Edinson Cavani, à savoir un contrat très courte durée. « Edinson Cavani devrait prolonger son bail de deux mois avec le PSG afin de disputer les finales des coupes nationales et, surtout, les quarts de finale de Ligue des champions », affirme, ce samedi, Le Parisien. Le Paris Saint-Germain compte sur le meilleur buteur de son histoire jusqu’à l’ultime seconde de la saison 2019-2020 et c’est dans ce sens qu’une offre a été faite. Reste à savoir si Edinson Cavani prendra le risque de jouer avec le PSG alors que forcément il aura à cœur de trouver rapidement un nouveau club, lequel comptera aussi sur El Matador. Décidément, cette année 2020 sera surprentante.