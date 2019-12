PSG : Cavani prêt à un énorme sacrifice loin de Paris ?

Dans : PSG.

Cantonné à un rôle de remplaçant au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Edinson Cavani ne devrait néanmoins pas quitter la capitale française cet hiver.

En effet, l’international uruguayen a plutôt dans l’idée de quitter le PSG libre de tout contrat l’été prochain afin de toucher une prime à la signature dans son prochain club. Celui-ci pourrait bien être l’Atlético de Madrid. Et pour cause, l’émission El Transistor confirme en ce début de semaine l’intérêt très concret des Colchoneros à l’égard du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le niveau de salaire d’Edinson Cavani, qui perçoit 1,5 ME brut par mois selon L’Equipe, pose néanmoins un problème.

Raison pour laquelle le joueur du Paris Saint-Germain, déterminé à rester en Europe et à prouver qu’il a encore le niveau pour briller dans un championnat du top 5, serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Le journaliste espagnol Alejandro Mori évoque un sacrifice important de la part de l’attaquant du Paris Saint-Germain, lequel serait d’ores et déjà en contacts avancés avec les dirigeants de l’Atlético. Reste maintenant à voir si un terrain d’entente sera trouvé entre les deux parties, car Cavani ne renoncera pas, en revanche, à la prime à la signature à laquelle il peut prétendre en qualité de joueur libre. Outre l’Atlético, l’Inter Miami de David Beckham s’intéresse également à Edinson Cavani. Mais le projet ne semble pas intéresser le Parisien dans un futur proche…