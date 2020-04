PSG : Thiago Silva se met à genoux pour revenir à Milan

Dans : PSG.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, Thiago Silva souhaite relever un ultime défi en Europe avant de terminer sa carrière au Brésil.

Malgré de nombreux appels du pied au cours des derniers mois, l’international auriverde n’a pas convaincu Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de lui proposer un nouveau contrat. En effet, les dirigeants du Paris Saint-Germain estiment qu’il est temps de tourner la page avec le défenseur de 35 ans, lequel jouit en plus d’un salaire très imposant dans la capitale. Un salaire qui pourrait bien être un frein pour Thiago Silva à l’avenir puisque les propositions ne pleuvent pas vraiment sur le bureau de son agent Paulo Tonietto, à tel point que le capitaine du PSG a de nouveau ouvert la porte à Fluminense.

« Parce que dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie, Fluminense m'a ouvert les portes. J'en suis très reconnaissant. C'est au-dessus de tout. Je ne sais pas quand mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot » a reconnu ce week-end le défenseur brésilien sur l’antenne de SporTV, preuve qu’il peine à retrouver un club en Europe. Mais au sein du clan de Thiago Silva, on estime qu’un retour à l’AC Milan est toujours possible, et cela malgré le changement de direction durant la saison. Interrogé par le site Milannews, le représentant de Thiago Silva a une nouvelle fois ouvert la porte au Milan AC, comme cela avait déjà été le cas à la fin de l’année civile 2019.

« En football, tout est possible, mais nous devons attendre ce qui se passera à cause de la pandémie de coronavirus. Il a une grande admiration pour Milan, ce sont des années qui ont marqué sa carrière. Il connaît la grande affection des fans » a indiqué Paulo Tonietto, faisant clairement comprendre aux dirigeants de l’AC Milan que Thiago Silva est très intéressé par la perspective de revenir évoluer à San Siro. Reste à voir si pour accomplir ce désir, le défenseur expérimenté du Paris Saint-Germain est prêt à consentir quelques sacrifices financiers. Car malgré la richesse du fonds d’investissement Elliott, le Milan AC ne fera sans doute pas n’importe quoi avec sa masse salariale, et encore moins en faisant des folies sur un joueur de 35 ans.