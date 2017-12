PSG : Cavani n'a pas le melon d'Ibrahimovic, lui veut la Coupe !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Edinson Cavani, entré en fin de match samedi à Strasbourg, n'a pas eu l'occasion de faire grimper son nombre de buts depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, soit 153. Mais il n'empêche, El Matador s'est clairement rapproché des 156 buts de Zlatan Ibrahimovic au PSG, et Edinson Cavani semble clairement en mesure de rapidement détrôner le Roi Ibra. Mais, à la veille du match retour de Ligue des champions, l'attaquant uruguayen a confié qu'il ne se prenait pas vraiment la tête avec ce record, son seul but étant de gagner cette Ligue des champions qui chaque saison échappe au Paris SG.

« Le record d'Ibrahimovic ? Ce sera quelque chose de bon et d'important, mais je pense plus au collectif qu'à mon intérêt. La chose importante c'est gagner et lever la coupe à la fin de la saison », a prévenu Edinson Cavani en conférence de presse. El Matador n'a pas l'intention de tirer la couverture à lui, même si depuis le début de la saison il flambe encore plus que les années précédentes. En attendant, Zlatan Ibrahimovic peut quand même trembler pour son record...